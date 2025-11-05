Mrs. GREEN APPLE 大森元貴「福岡ドームを見て『ここでやれるのっていつなんだろう…』とか思ったのをすごい覚えてます」「だからすごく感慨深い」5大ドームツアー『BABEL no TOH』みずほPayPayドーム福岡への思いを明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。11月3日（月・祝）の放送では、10月25日より開幕した5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"」について語りました。――ミセスのグループ史上最大規模となる5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」が10月25日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤからスタートしました。ツアーは11月1日（土）～11月2日（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム、11月8日（土）～11月9日（日）福岡県・みずほPayPayドーム福岡、11月15日（土）～11月16日（日）大阪府・京セラドーム大阪、12月15日（月）～12月16日（火）東京都・東京ドーム、12月19日（金）～12月20日（土）東京都・東京ドームと続いていきます。全12公演をおこない合計55万人の動員を予定しています。大森：今週末（8日、9日）は福岡ですからね！ みずほPayPayドーム福岡！藤澤：PayPayドーム！大森：福岡……何年ぐらい前だろう？ 楽曲のキャンペーンのときに行って、福岡ドームを見て「ここでやれるのっていつなんだろう……」とか思ったのをすごく覚えています！ だからすごく感慨深いです。藤澤：きましたねぇ～！大森：「PayPayドームに立つんだ」っていうのが、僕としてはすごく感慨深いですね。楽しみにしていてください！番組では他にも、リスナーから届いた「BABEL no TOH」に関するメッセージを紹介する場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info