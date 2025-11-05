大のクルマ好きユージ「何回も買おうかと思ったことがあるぐらい大好き！」と語る車とは？

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。

11月3日（月・祝）の放送では、休暇中の吉田に代わり、TOKYO FMのアナウンサー手島千尋がパーソナリティを担当。リスナーから寄せられた愛車に関するメッセージを紹介し、“大のクルマ好き”として知られるユージがその魅力を熱弁する場面がありました。

番組に届いたのは、「ダッジ ラムバン」を20年間愛用しているというリスナーからの“我が物自慢”のメッセージでした。

リスナーの愛車である「ダッジ ラムバン（Dodge Ram Van）」は、かつてクライスラー（現ステランティス）のブランドであるダッジが製造・販売していた、アメリカン・フルサイズバンです。

1970年の登場以来、基本的な構造を大きく変えることなく2003年まで販売が続けられた長寿モデルであり、丸みを帯びたタフでクラシックなデザインが特徴。V8エンジンを搭載した豪快な走りと、その大きな車体ゆえの積載量の多さから、アメリカでは商用車として広く活躍していました。

この「ダッジ ラムバン」という車種名を聞いた途端、ユージのボルテージは一気に上がります。

「ラムバンですね！ めっちゃめちゃ好きです。もう大好き！ 何回も買おうかと思ったことがあるぐらい大好き。結局、買ってはいないんですけど。今でもいいなと思っています」

同車の写真を見た手島アナが「結構大きいんすね」と尋ねると、ユージはその車体の特徴について、商用車としてのルーツを交えながら説明します。

「本当にめちゃめちゃ大きくて。アメリカでは基本的には商用車なんです。日本でも“働く車”で結構そのバンタイプの車をよく見かけますが、アメリカでもそういう位置付けなんですよ。だから水道屋さんとか電気屋さんなどがこのラムバンに乗って、各会社の名前が横に書いてあったりね。アメリカではファミリーユースというよりは、商用車として使われていることのほうが多いかな」

手島アナが「なるほど！」と納得するなか、ユージはあらためて「本当にめっちゃかっこいい！ 結構長くて、デカくて、ボテッとしていて。大好きです！」と語り、「20年乗っているって結構長いですからね。その愛も伝わってきました！」とコメントしました。

