ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、二刀流として圧倒的な成績を残し、ナ・リーグMVPの筆頭候補に挙げられている。しかし、選手間投票によるプレイヤー・オブ・ザ・イヤーとリーグ最優秀野手の受賞を逃す結果となった。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。

プレイヤー・オブ・ザ・イヤーはシアトル・マリナーズのカル・ローリー捕手が受賞。今季60本の本塁打を放ち、マリナーズ、両打ち、そして捕手としての歴代最多本塁打記録を更新する歴史的なシーズンを過ごしたことが評価された。

また、ナ・リーグ最優秀野手にはフィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が選出された。シュワーバーはナ・リーグ最多の本塁打56、自己最多の打点132を記録し、全162試合に出場して圧倒的な打撃力を示した。

大谷は両部門で受賞を逃したものの、2025年のナ・リーグMVPでは依然として最有力候補と見なされている。

今回の結果についてボレリ氏は「大谷は2025年プレーヤーズ・チョイス・アワードのプレイヤー・オブ・ザ・イヤーとナ・リーグ最優秀野手の最終候補に選ばれたが、両部門とも受賞を逃した」と言及した。

