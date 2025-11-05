アーセナルは5日、日本代表DF冨安健洋の誕生日を祝った。

1998年11月5日生まれの冨安は今年で27歳に。昨シーズンまでの所属クラブだったアーセナルは誕生日に合わせてクラブ公式X（@Arsenal）を更新し、冨安が加入後初ゴールを決めた際の画像とともに「Happy birthday, Tomi（トミ、誕生日おめでとう）」と綴っている。

冨安はアビスパ福岡、シント・トロイデン、ボローニャを経て2021年夏にボローニャからアーセナルへ加入。当時リーグ3連敗中だったチームですぐさま右サイドバック（SB）の主軸に定着し、堅実なプレーで守備の立て直しに貢献した。加入初年度は終盤に負傷離脱を強いられたものの、公式戦通算22試合に出場。その後はイングランド人DFベン・ホワイトの右SBのコンバートや度重なる負傷の影響で出番を減らし、今年7月に双方合意の上での契約解除が発表された。

アーセナルでの通算成績は公式戦84試合出場2ゴール6アシスト。2023年10月に行われたシェフィールド・ユナイテッド戦で加入後初ゴールを決めると、2023－24シーズン最終節のエヴァートン戦では、最終的にマンチェスター・シティに及ばなかったものの、逆転優勝への望みを繋ぐ同点弾を叩き込んだ。

なお、アーセナル退団後の冨安は現在に至るまで無所属の状態が続いている。

【投稿】アーセナルが冨安健洋の誕生日を祝福！