大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ（WS）前に主力リリーフのアレックス・ベシア投手が離脱した。チームは同選手を欠きながらWS連覇を果たしたが、キケ・ヘルナンデス内野手はトロント・ブルージェイズ側の気遣いに感謝しているという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

チームはWS第1戦前、ベシアについて「彼と妻のケイラさんは、非常に個人的な家族の問題に深く向き合っている」と発表。それ以外に詳細は明かされていないが、ブルペン陣はベシアとの連帯を示すため、ベシアの背番号「51」が小さくあしらわれた帽子を着用して試合に臨んだ。すると、ブルージェイズのブルペン陣もこれに同調し、自分たちの帽子に「51」をつけた。

同メディアによると、キケは「（クリス・）バシット投手に三振を取られるまで全然気づかなかったんだ。それでリプレーを見ようと思ってスコアボードを見上げたときに、彼が『51』をつけているのに気づいた。試合が終わってから、みんなが同じ番号をつけていたって知ったんだ」と言及。

その上で、「彼らがあんなことをしてくれたなんて、本当に信じられないくらい感動したよ。みんなWSで勝つことに全力を注いでいる最中なのに、『人生は野球よりも大きい』ってことをちゃんと理解しているんだ。野球はあくまでゲームなんだよ。そんな大舞台の中で、あのような行動を取ってくれた彼らには本当に頭が下がる。心から感謝しているってことを、彼らに伝えたいんだ」と口にしたという。

