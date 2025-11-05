「いつかはお金持ちになりたい」と思っている人は多いでしょう。では、実際に将来お金持ちになれる人には、どのような特徴があるのでしょうか？

今回は、銀行員時代に数多くの方々と接してきた経験から、将来お金持ちになりそうな人の共通点を解説します。

◆誰に対しても礼儀正しく、差別的な態度をとらない

将来どの程度の「お金持ち」になるかは、誰にも分かりません。ですが、「この人は成功しそうだな」「大物になりそうだな」と感じる方には、共通した特徴があります。

それが「礼儀正しい振る舞いができる」こと。

銀行の窓口やお店などで、店員に対して横柄な態度をとる人も少なくありません。一方で、将来成功しそうな人は、立場に関係なく誰にでも礼儀正しく、裏表のない態度で接します。

「お客さまだから」と威張ることもなく、言葉遣いも丁寧。そうした人を見ると、「この方はきっと将来、お金持ちになるだろう」と感じたものです。

◆好奇心旺盛な人は「お金持ち候補」?!

お金持ちになるきっかけは人それぞれですが、ビジネスで成功している人には、好奇心旺盛なタイプが多いのも特徴です。

ビジネスの世界はアイデア勝負。

さまざまな分野に興味を持ち、積極的に知識を吸収していく人ほど、新しいチャンスをつかみやすくなります。

銀行の窓口でも、好奇心旺盛な方は新しい金融商品に興味津々。「これはどんな仕組み？」「リスクはどれくらい？」と質問を重ねながら、納得のいくまで理解しようとします。

この「知ろうとする姿勢」が、将来の可能性を大きく広げるのです。

◆ポジティブで思いやりのある人も成功しやすい

将来お金持ちになれる人には、他にも共通点があります。

物事をポジティブにとらえる、常に先を見据えて行動する。お年寄りや社会的弱者に対して思いやりのある言動ができる……。

つまり、お金持ちになれる人の思考は「前向き」かつ「やさしい」のです。

例えば、大リーグで活躍する大谷翔平選手のように、子どもの頃から一貫した思考と姿勢を持ち続けている人も少なくありません。

こうした“ブレない価値観”が、長期的な成功を支える基盤になっているように思います。

これらは、どれも今日から実践できることばかりです。

今お金がなくても、「お金持ちになれる人の考え方」を身につけていけば、未来の豊かさは確実に変わっていくはずです。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

