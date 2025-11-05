阪神、代走切り札＆ベテラン左腕はFA行使せず残留　近本・梅野の去就に注目

来季、セ・リーグ連覇を狙う阪神タイガース。今オフは主力選手のFAの動向に注目が集まっている。

まず今月2日、代走の切り札である植田海内野手が、国内FA権を行使せずに残留することを球団が発表。

続いて3日には、中継ぎ左腕として様々な場面に登板可能な岩貞祐太投手が、海外FA権を行使せずの残留を決めた。

残る阪神のFA注目選手は、今季国内FA権を取得した近本光司外野手と、4年契約の最終年にあたる梅野隆太郎捕手だ。

今季6月に、球団日本人最速となる861試合目でも通算1000安打を達成した近本。昨季まで4年連続ベストナインとゴールデングラブを受賞。今季32盗塁で4年連続、通算6度目の盗塁王に輝いた。

走攻守で正に代えの利かない大黒柱が残留するか否かで、大きくチームの命運が左右されそうだ。

2017年から7年連続で開幕マスクを任され、ゴールデングラブ賞を3度獲得している梅野は、昨季に生え抜きの捕手として初となる通算1000試合出場を達成。

今季4月6日の巨人戦ではプロ3年目の門別啓人、8月27日のDeNA戦ではルーキーの早川太貴、両投手のプロ初勝利の試合に先発出場し、女房役として門出をアシストした。

今季は52試合の出場にとどまったが、2番手捕手以上の価値と存在感を有するだけに、去就が注目される。

球団初となるリーグ連覇を目指す藤川球児監督にとっても、祈るような日々が続きそうだ。

