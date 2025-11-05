今日の運勢は？ ★11月6日（木） 12星座占いランキング！ 第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月6日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月6日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！あなたの星座は何位……？今日は感性を育てるのに良い日です。音楽や映画、自然の景色など、美しいものに触れてください。感情を揺さぶる体験が、眠っていた創造力を目覚めさせます。目的を持たずに感じることが、心を潤す栄養になります。小さな気づきが、大きな改善へとつながります。いつも通りの作業の中にこそ、新しい工夫のヒントがあります。完璧を目指さず、それでも「もっと良くできるかも」という意識が、あなたを次のステージへ押し上げてくれます。今日は“話すより聞く”を意識すると恋愛運が上がります。相手のペースに合わせて耳を傾けると、あなたへの信頼が深まります。共感の言葉よりも、うなずきや微笑みが何よりの表現になります。心と体のリズムを整えるには、“寝る前30分”の過ごし方を見直すと良いです。スマホを置いて照明を落とし、深呼吸を繰り返しましょう。緊張がほぐれ、眠りの質が上がります。翌朝の自分が良い気運を連れてきます。今日は“見えない支出”を見直すチャンス。自動更新の契約や使わないサブスクを確認してみましょう。小さな整理が大きな安心に変わります。お金の流れを丁寧に整えることで、気持ちの流れも穏やかになります。人と関わる中で違和感を覚えたら、無理に馴染もうとしなくて大丈夫です。自分を守ることはわがままではありません。距離を置く勇気が、あなたらしさを保つ力になります。誠実さを軸にすれば関係は自然に整います。食事を急がず味わって食べることを意識すると、健康運がアップ。時間をかけて噛むだけで、消化も整い気分も安定します。忙しい日こそ、食の丁寧さが心の安らぎを取り戻す時間になります。チームワークが鍵となる日。人の意見を取り入れることで、自分では思いつかない発想が生まれます。役割を超えて協力し合う姿勢が、信頼を育て、成果を自然と導いてくれるでしょう。恋が始まるときは、いつも予想外。今日はそんな偶然が訪れやすい日です。出会いの場を限定せず、日常の中で交わす笑顔や挨拶に注目してください。恋の種は意外な場所で芽を出します。節約よりも“使い方の質”を意識する日。自分の満足度が高いものに使うと、気持ちが前向きになり金運も整います。金額の大小ではなく、「どんな気持ちで使うか」が運を左右します。今日は一人の時間を大切に。誰かと共有するより、自分の世界に集中するほうが満足感を得ることができます。また、思考が静まり、感性が整っていきます。孤独はマイナスではなく、心を充電する静かな贅沢です。感謝の言葉を伝えると、滞っていた関係が温かく動き出します。「ありがとう」を口にするたびに、空気が柔らかくなります。小さな一言が、大きな信頼を育てていくでしょう。勇気を出して。これが読まれる頃には絶対に治っておりますが、風邪を引いてしまいました。季節の変わり目は特にご自愛ください。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/