通信カラオケ・JOYSOUNDでは、劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の公開を記念してコラボを開催。アニメ映像を背景に歌えるアニメカラオケのほか、キャストサイン入りポスターをプレゼントするキャンペーンを実施する。

配信されるのは同アニメの主題歌「またたく宇宙(ソラ)に憧れて」をはじめとする、アルバム『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス フランシュシュ The Best Paradise』の楽曲。映画は、ゾンビィとして蘇った7人の少女がアイドルグループ「フランシュシュ」として活躍するという物語のTVアニメ『ゾンビランドサガ』の劇場版で完全新作のオリジナルストーリーだ。TVアニメは当時、佐賀県を舞台としたご当地アニメでもあり、2018年と2021年の2期にわたり放送された。

この曲をアニメ映像を背景に歌えるほか、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、主題歌「またたく宇宙(ソラ)に憧れて」をはじめとする課題曲を歌唱し、特設ページで応募フォームから必要事項を記入することで、抽選でフランシュシュキャストサイン入り劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』ポスターが2人に、劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』ポスターが5人に、「どアニメ宣言! JOYSOUND」オリジナルQUOカード(2,000円分)が20人に当たる。

対応機種は、JOYSOUND X1／JOYSOUND MAX GO／JOYSOUND MAX2／JOYSOUND MAX。課題曲は、「悠久ネバーダイ」「今日が歴史に残るなら」「REVENGE」「七福大祭典」「冒険ズンドコドン!」「すきっちゃん! からチュッ」「徒花ネクロマンシー」「またたく宇宙（ソラ）に憧れて」「今を未来をありがとう」で、アニメカラオケ版も対象となる。実施期間は12月21日23時59分まで。