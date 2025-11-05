「正直びっくりだ」大谷翔平所属のドジャース、ロブレスキが乱闘騒ぎに驚…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間2日、トロント・ブルージェイズを5-4で破りワールドシリーズ（WS）連覇を達成した。この試合では中盤に乱闘騒ぎが起こったことも話題となったが、当事者のジャスティン・ロブレスキ投手にとっても驚きだったようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

1-3とドジャース2点ビハインドで迎えた4回表、ロブレスキは1死走者なしで迎えたアンドレス・ヒメネス内野手の右手首付近へ死球を与えた。ヒメネスは両手を広げながら何か言葉を発し、ロブレスキも言い返しながら向かっていったため、すぐに両チームがベンチから飛び出しグラウンドは騒然となった。

同メディアによると、ロブレスキはこの場面について試合後、「彼は僕が死球を当てたことに腹を立てたんだ。でも、わざと当てたわけじゃない。彼のほうが当たりにいったんだ。そして実際に当たってから、何かを言ってきた」と言及。

続けて、「そんな無礼な態度は受け入れられない。だから『何が問題なんだ？』と聞いたんだ。彼は何か言い返して一塁へ歩き始めたけど、あんな態度は許せない。まあ、仕方ないよ。そういうのも野球の一部だから。こんなことが起きるなんて、正直びっくりだ。キャリアの中でこんなことは一度もなかったと思う。誰かにあんなことをされたのは初めてだね。でもまあ、そういうこともあるさ」と不満をにじませたという。

