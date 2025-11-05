ソフトバンク・中村晃が腰のヘルニア手術　競技復帰まで2〜3カ月

福岡ソフトバンクホークスは5日、中村晃選手が右第3/4腰椎椎間板ヘルニアにともなう、経椎間孔的全内視鏡下椎間板切除術（TF-FED法）を受け、無事終了したことを発表した。競技復帰まで2～3ヶ月を要する見込みだ。

中村は、2007年高校生ドラフト3位で帝京高から入団。卓越した打撃技術や選球眼、内外野を高精度で守るユーティリティ性も併せ持つ、プロ18年目の選手だ。

36歳となる今季も116試合に出場し、打率.240ながら50四球を選んで出塁率は.330を記録。8月には通算1500安打を達成するなど、チームのパ・リーグ連覇に貢献した。

北海道日本ハムファイターズと戦ったクライマックスシリーズファイナルステージ第4戦に「4番・一塁」で先発出場。しかし、1回に先制のタイムリー三塁打を放つが、3回の第2打席で一塁を駆け抜けた際に審判と正面衝突。

自力で立ち上がることができない状態で負傷交代し、その後に行われた日本シリーズも欠場していた。

ソフトバンクは今季序盤は故障者が相次ぎ、一時最下位に低迷。ベテラン中村の踏ん張りが、チームの再浮上に寄与した影響力は大きかっただろう。じっくり静養し、来季の復活を心待ちにしたい。

