アーセナルが再びクリーンシート（無失点試合）で勝利を収めている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が4日に行われ、アーセナルは敵地でスラヴィア・プラハ（チェコ）と対戦。32分にブカヨ・サカがPKから先制点を決めると、46分と68分にミケル・メリーノが追加点を挙げ、3－0で完封勝利を収めた。

この結果、今月1日に行われたプレミアリーグ第10節のバーンリー戦に2－0で勝利し、公式戦7試合連続でクリーンシートを達成していたアーセナルは、この記録を8試合連続に更新。これはトップリーグではクラブ史上最長となったが、クラブ公式サイトによると、2部時代の1903年に8試合連続完封勝利を収めており、これがクラブとしては史上最長記録となるため、クラブ記録に並んだことも明らかになっている。

なお、データサイト『OPTA』によると、イングランドのトップリーグにおいて公式戦8試合連続無失点で勝利したのは、1889年のプレストン・ノースエンド、1920年のリヴァプールに並んで、同リーグ史上最長記録だという。

また、イギリスメディア『アスレティック』によると、今季のCLでここまで4試合連続クリーンシートで4連勝を飾っているアーセナルは、1969－70シーズンのリーズ以来、チャンピオンズカップ／CLで4試合連続完封勝利スタートを飾ったイングランド史上2番目のチームにもなったことが伝えられている。

クリーンシートでの連勝が続いていることにミケル・アルテタ監督は「それは遠い昔のことで、それを達成することの難しさを物語っている。もちろん、達成するには多くの努力が必要だけど、最も喜ばしいことは記録ではなく、選手たちの心構えだ。選手たちはもっと良くできる方法があると話し合っているし、もっとうまく解決できた場面もいくつか見てきた。それができれば、私たちはさらに成長し続けることになり、この記録はより大きな意味を持つことになると思う」と語った。

次戦は8日、昇格組ながらリーグ4位と好位置につけているサンダーランドとのアウェイゲームに臨むアーセナルだが、果たして完封勝利記録を伸ばすことはできるのだろうか。

【ハイライト動画】スラヴィア・プラハvsアーセナル