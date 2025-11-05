トッテナム・ホットスパーを率いるトーマス・フランク監督が、オランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンのスーパーゴールについて言及した。4日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節が4日に行われ、トッテナム・ホットスパーはコペンハーゲンと対戦した。2点リードで迎えた64分、自陣ボックス手前でボールを奪ったファン・デ・フェンがドリブルを開始し、快足を生かして次々と相手選手を置き去りに。一人で敵陣ボックス内まで持ち込むと、最後はGKのニアサイドを抜くシュートでネットを揺らした。トッテナム・ホットスパーはその後1点を追加し、4－0で快勝している。

衝撃的なゴラッソを叩き込んだファン・デ・フェンは、試合後に『TNTスポーツ』を通じて「スペースがどんどん広がっていくのが見えたので『シュートするぞ』と思った。ゴールに向かって走り、得点を決めることができた。フィジカル面での調子も良く、あのスプリントは最高の気分だったよ。『このまま走り続けられる』と思ったし、実際に走り続けることができた」と振り返っている。

フランク監督も爆発的なスピードと卓越したテクニックが光ったゴールを称賛。インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシを引き合いに出しつつ「まるでリオネル・メッシがミッキー・ファン・デ・フェンに変身したかのようだった。自陣ゴール前から反対のゴール前まで走り抜け、素晴らしいゴールを決めた。彼は全公式戦におけるチームの最多得点者であり、これからも走り続けるだろう」と語っている。

週末にはマンチェスター・ユナイテッドとの“ビッグマッチ”が控えるトッテナム・ホットスパー。ファン・デ・フェンは「これは重要な試合だったが、今は回復し、土曜日に集中したいと思う」と切り替えを強調した。

【ハイライト動画】ファン・デ・フェンが衝撃ゴラッソ！ トッテナムが4発快勝