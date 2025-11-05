大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ（WS）でトロント・ブルージェイズと戦った。そのブルージェイズの主力であるボー・ビシェット内野手が、今オフ新たに仲間に加わる可能性があるかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

現在27歳のビシェットは、今季レギュラーシーズンで139試合、打率.311、18本塁打、94打点と好成績を残した遊撃手。ドジャースとのWSでも打率.348と活躍を見せている。

同メディアは「ブリーチャーレポートのケリー・ミラー記者は、今オフの注目フリーエージェント（FA）選手であるビシェットの有力な移籍先候補の一つにドジャースを挙げた。同氏はビシェットが二塁を守る可能性もあると指摘しており、ムーキー・ベッツ内野手との共存プランが現実味を帯びている」と言及。

続けて、「ビシェットは守備面で“エリート級”とは言えないこともあり、新契約では二塁もしくは指名打者（DH）へのコンバートを求められる可能性が高い。一方、ベッツはすでに33歳で契約もあと7年残っているため、ドジャースとしてはベッツの負担を軽減するため、ビシェットを遊撃で起用する選択肢も考えられる。もしこれが他の球団であれば『そんな補強、どうやって資金を捻出するんだ？』という疑問が出るだろうが、相手がドジャースとなれば話は別だ。この球団ならそんな“常識”は通用しない」というミラー記者の見解を伝えている。

