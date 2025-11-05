西武は5日、育成6位・正木悠馬投手（上智大学）の入団交渉後の記者会見を行ったと発表した。

正木は球団を通じて「昨日までは緊張などありませんでしたが、サインをする瞬間はさすがに緊張しました。仮契約を終えて、改めて気を引き締めていかなければいけないと思いました。自分は同期のなかでも下の立場なので、とにかくできることをしっかりやっていきたいですし、なんでも吸収して、支配下契約に向けて準備していきたいです。わからないことばかりですが、１日でも早くチームに貢献できるようにがんばります」とコメントした。