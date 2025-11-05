日本野球機構は5日、2026年のセ・パ交流戦の日程を発表した。
交流戦は5月26日（火）〜6月14日（日）までを予定。
▼ 5月26日（火）〜5月28日（木）
巨人－ソフトバンク
ヤクルト－西武
DeNA－オリックス
中日－楽天
阪神－日本ハム
広島－ロッテ
▼ 5月29日（金）〜5月31日（日）
日本ハム－巨人
楽天－ヤクルト※6月1日（月）予備日
西武－DeNA
ロッテ－阪神※6月1日（月）予備日
オリックス－中日
ソフトバンク－広島
▼ 6月2日（火）〜6月4日（木）
巨人－オリックス
ヤクルト－ロッテ
DeNA－楽天
中日－ソフトバンク
阪神－西武
広島－日本ハム
▼ 6月5日（金）〜6月7日（日）
巨人－ロッテ
ヤクルト－日本ハム
DeNA－ソフトバンク※6月8日（月）予備日
中日－西武
阪神－楽天※6月8日（月）予備日
広島－オリックス
▼ 6月9日（火）〜6月11日（木）
日本ハム－DeNA
楽天－巨人
西武－広島
ロッテ－中日
オリックス－ヤクルト
ソフトバンク－阪神
▼ 6月12日（金）〜6月14日（日）
日本ハム－中日
楽天－広島
西武－巨人
ロッテ－DeNA
オリックス－阪神
ソフトバンク－ヤクルト