　日本野球機構は5日、2026年のセ・パ交流戦の日程を発表した。

　交流戦は5月26日（火）〜6月14日（日）までを予定。

▼ 5月26日（火）〜5月28日（木）

巨人－ソフトバンク

ヤクルト－西武

DeNA－オリックス

中日－楽天

阪神－日本ハム

広島－ロッテ

▼ 5月29日（金）〜5月31日（日）

日本ハム－巨人

楽天－ヤクルト※6月1日（月）予備日

西武－DeNA

ロッテ－阪神※6月1日（月）予備日

オリックス－中日

ソフトバンク－広島

▼ 6月2日（火）〜6月4日（木）

巨人－オリックス

ヤクルト－ロッテ

DeNA－楽天

中日－ソフトバンク

阪神－西武

広島－日本ハム

▼ 6月5日（金）〜6月7日（日）

巨人－ロッテ

ヤクルト－日本ハム

DeNA－ソフトバンク※6月8日（月）予備日

中日－西武

阪神－楽天※6月8日（月）予備日

広島－オリックス

▼ 6月9日（火）〜6月11日（木）

日本ハム－DeNA

楽天－巨人

西武－広島

ロッテ－中日

オリックス－ヤクルト

ソフトバンク－阪神

▼ 6月12日（金）〜6月14日（日）

日本ハム－中日

楽天－広島

西武－巨人

ロッテ－DeNA

オリックス－阪神

ソフトバンク－ヤクルト