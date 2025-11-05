Jリーグは5日、12名の元Jリーグ選手に功労選手賞を授賞することを発表した。

同賞はJリーグおよび日本サッカーの発展のために貢献した選手に贈られるもので、所属クラブより推薦があり、Jリーグ公式戦や天皇杯、クラブが参加するFIFA（国際サッカー連盟）、AFC（アジアサッカー連盟）主催の国際試合、日本代表の公式試合（国際Aマッチ）などの合計試合出場数が500試合以上（※原則として、Jリーグとリーグカップ、天皇杯の合計試合出場数が400試合以上）、外国籍選手の場合は200試合以上という基準を満たした選手が功労選手として表彰される。

今年発表された功労選手には、サンフレッチェ広島一筋でプレーした青山敏弘氏や、セレッソ大阪や名古屋グランパスなどでプレーした柿谷曜一朗氏、昨季まで名古屋でプレーしたGKランゲラックなど12名が選出されており、表彰は12月11日（木）に開催する2025Jリーグアウォーズにて実施されることが明らかになっている。

功労選手賞を受賞した12名は以下の通り。（※試合出場数および得点数は、代表活動やJクラブ参加の国際大会を含めたすべての公式戦を通算したもの）

●青山敏弘

609試合／34得点

●伊東輝悦

745試合／38得点

●イ・ヨンジェ

228試合／49得点

●柿谷曜一朗

579試合／111得点

●興梠慎三

743試合／232得点

●髙萩洋次郎

589試合／54得点

●豊田陽平

572試合／188得点

●本間幸司

609試合／0得点

●丸橋祐介

509試合／27得点

●森脇良太

578試合／34得点

●山瀬功治

753試合／123得点

●ランゲラック

287試合／0得点

（五十音順）