MLBは3日（日本時間4日）、全米野球記者協会（BBWAA）の投票によって決定される主要4賞のファイナリストを発表した。

ナショナル・リーグのサイ・ヤング賞候補に選ばれたのは、フィラデルフィア・フィリーズのクリストフェル・サンチェス投手、ピッツバーグ・パイレーツのポール・スキーンズ投手、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手の3人だ。

サンチェス投手は今季32試合に先発し、13勝5敗、防御率2.50、212奪三振を記録。チームのナ・リーグ東地区優勝に大きく貢献した。

スキーンズ投手は32試合に先発登板し、10勝10敗、防御率1.97、216奪三振。チームは低迷したものの、個人としては圧巻の数字を残した。

山本投手は30試合に先発し、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振をマーク。さらにワールドシリーズでは圧巻の投球を披露し、シリーズMVPに輝いた。

総合的に見ると勝利数こそ伸びなかったものの、防御率1.97と圧倒的な数字を残したスキーンズ投手が受賞の最有力と見られている。

果たして、サンチェス投手、スキーンズ投手、山本投手の中から誰がナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝くのか、注目が集まる。

