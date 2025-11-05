DeNAは5日、11月22日と23日に開催する『横浜DeNAベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜 Supported by ありあけハーバー』初日（DAY1）に実施する音楽ライブ「BAY BLUE SHOW TIME」のゲストとして、BAADさん、けんいちさん、FIELD OF VIEWさんが出演すると発表した。

▼ BAAD さん コメント

「このたびは『横浜 DeNA ベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜 Supported by

ありあけハーバー』に出演させていただき光栄です。ありがとうございます!本番当日が待ち遠しいです。僕たちBAAD の『君が好きだと叫びたい』を登場曲として使っていただいてる牧選手には感謝しかないです!!BAAD のライブでベイスターズファンのみなさんと盛り上がれたら最高です!」

▼ けんいちさんコメント

「ハマスタで聴く『心絵』が大好きです。2022 年の出演以来、すっかりベイスターズのファンになりました。「BAY BLUE SHOW TIME」への出演、本当にうれしいです。大好きなハマスタで、ファンのみなさんと一緒に歌えるのが楽しみでなりません。最高のライブにしましょう!」

▼ FIELD OF VIEW 浅岡雄也さんコメント

「昨年の『BLUE☆LIGHT SERIES 2024 Supported by nojima 』に引き続き、11月22日の『横浜 DeNA ベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜 Supported byありあけハーバー』に参加させて頂くことになりました!とても光栄です!!しかも FIELD OF VIEW メンバーと葉山たけしパイセン!これほど嬉しいことはありません!もう僕は完全に横浜 DeNA ベイスターズ贔屓になりました!来年 2026 年は完全優勝目指して共に頑張りたいと思います!」