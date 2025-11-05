「獲得に動かない方が不思議だ」今永昇太、FA争奪戦は激戦必至！？　米紙…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手が、今オフにフリーエージェント（FA）になった。それを踏まえ、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が、予想される来季の所属先を4つ挙げている。

今永は今季、25試合に登板し9勝8敗、防御率3.73、奪三振117をマーク。

レギュラーシーズンの前半は好調を維持していたものの、怪我明けから徐々に調子が落ち、終盤にかけて低迷が続いた。

ポストシーズンに入ってからは、より被本塁打の多さが目立つ形となり、修正できないまま今季を終えている。

それでも今永に対する評価は高く、カブスが3年総額5700万ドル（約85億5000万円）の球団オプションを破棄するとの予想もあったとは言え、各メディアは行使しない判断に衝撃を受けている。

一方で、他球団は好機と捉えているかもしれない。

同紙は「今オフ、カブスは今永との再契約を検討すべきだし、実際にそうするのが望ましい。

彼は来季もおそらくエース格になるだろうし、彼を手放すのは大きな過ちだ。

カブスは今永をあと3年間チームに残すチャンスがあったにもかかわらず、それを見送った。まだ希望はあったとしても、彼を失う可能性が高い」とし、

予想される来季の所属先の一つにカブスを挙げながらも、クオリファイング・オファーによる契約は実現しないとの見解を示した。

他の候補はロサンゼルス・ドジャース、サンフランシスコ・ジャイアンツ、ボストン・レッドソックスの3つ。

ドジャースに関しては「日本出身のスター選手を複数獲得しており、今永が次の一人になる可能性もある。

佐々木朗希、山本由伸、大谷翔平らと同じチームでプレーできる環境は、左腕の今永にとって非常に魅力的に映るだろう。

ドジャースが彼の獲得に動かない方が、むしろ不思議だ」と伝えた。

