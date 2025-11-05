「深刻な打撃」ダルビッシュ有が来季全休！？　パドレス、投手陣の補強が…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスが4日（日本時間5日）、チームに所属する39歳のダルビッシュ有投手が、右肘の靭帯再建手術を受けたため、12～15カ月は試合に出場できないことを発表した。2026シーズンを全休する見込みのため、投手陣の層に大きなダメージを与えることになると米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

ダルビッシュは今季、肘の炎症により故障者リスト入り（IL）し、約4カ月の長期離脱を経験した。

最終的に15試合の先発で5勝5敗、防御率5.38、奪三振68をマークしたが、昨季よりも成績は落ちている。

2028年まで契約は残っているが、度重なる怪我は懸念材料だ。

その問題を解決すべく、ダルビッシュは手術に踏み切っている。

この一報を受けて、同紙は「パドレスにとって、ダルビッシュの手術発表はオフシーズン開幕直前の先発陣にとって深刻な打撃となった。

ダルビッシュ、そしてワールドシリーズ終了後にフリーエージェント（FA）となったマイケル・キングとディラン・シースの抜けた穴を、誰が埋めるのか？」と指摘。

続けて「キングやシースと再契約する可能性もあるが、ダルビッシュ不在を踏まえ、オフシーズン中にさらに先発の層を厚くする動きを取ることが予想される」と伝えている。

【関連記事】

【了】