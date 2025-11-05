「深刻な弱点を露呈した」大谷翔平所属のドジャース、今オフのリリーフ補…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トロント・ブルージェイズを下してワールドシリーズ（WS）連覇を達成した。来季は1998年～2000年のニューヨーク・ヤンキース以来となる3連覇を目指すことになるが、目標達成にはリリーフの補強が必須かもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

今季のドジャースはレギュラーシーズンからブルペンの不調に苦しんでおり、ポストシーズンでは佐々木朗希投手ら先発陣をリリーフ起用することなどで何とか苦境を乗り切っている。

同メディアは「2025年のブルペンは、今後のチーム運営において無視できない深刻な弱点を露呈した。多額の投資を行ったにもかかわらず、右腕たちは大惨事とも言える出来で、チーム全体で防御率5.21という数字を記録。試合終盤で常にチームを危険に晒す結果となった」と言及。

続けて、「球団としてはエドウィン・ディアス（ニューヨーク・メッツ）、もしくはロベルト・スアレス（サンディエゴ・パドレス）を獲得するために動くべきだろう。両者とも契約をオプトアウトし、より高額な報酬を求めて市場に出る可能性が高い。すでにタナー・スコットに4年総額7200万ドルという大型契約を与えているため、もう一人の一流リリーバーに同等の資金を投じるのは過剰にも思えるかもしれない。しかし、不安定な9回をもう1年繰り返す余裕はない」と記している。

【関連記事】

【了】