パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWデジレ・ドゥエが、ゴールデンボーイ賞を受賞した。

ヨーロッパでプレーする最も活躍した21歳以下の選手に贈られる同賞は、2003年に設立。過去にはアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（当時バルセロナ）や、フランス代表FWキリアン・エンバペ（当時パリ・サンジェルマン）らが受賞してきた。昨年はバルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが受賞していた。

昨年受賞したヤマルは同賞を2度受賞することはできない規定により、リストからは外れており、今年の候補者にはドゥエの他に、ブラジル代表FWエステヴァン（チェルシー）、トルコ代表MFアルダ・ギュレル（レアル・マドリード）など20人に加えて、主催の『トゥットスポルト』が選出したワイルドカードの5人が選出されていた。

そんななか、今夏に開催されたFIFAクラブワールドカップ2025を含めて、昨季は公式戦61試合出場で16ゴール16アシストを記録して、PSGのトロフィー・デ・シャンピオン（国内スーパーカップ）、リーグ・アン（国内リーグ）、クープ・ド・フランス（国内カップ）の国内タイトルに加え、クラブにとって長年の悲願となっていたチャンピオンズリーグ初制覇にも貢献したドゥエが、2025年のゴールデンボーイ賞を受賞した。