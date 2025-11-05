2025年11月の新作5品まとめ(11月4日発売予定)

本記事ではミニストップで11月4日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、チョコや和栗を使ったスイーツに加え、ほっと温まるスープやうどんまで、肌寒い季節に思わず手に取りたくなるラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2025年11月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。

「だし香る肉きつねカレーうどん」(496.80円)

価格 : 496.80円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

カレーのコクと出汁の風味がきいた「だし香る肉きつねカレーうどん」(496.80円)は、豚肉ときざみ揚げ、青ねぎをトッピングしています。

「海老トースト入りオニオンスープ」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「海老トースト入りオニオンスープ」(429.84円)は、白身魚と海老のすり身をサンドして揚げたトーストとチーズ、パセリがトッピングされたオニオンスープです。

「ずっしりデニッシュ(和栗クリーム)」(108.00円)

価格 : 108.00円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

秋らしく和栗を使用した、ボリュームのある「ずっしりデニッシュ(和栗クリーム)」(108.00円)は、デニッシュ生地に和栗クリームを包み焼き上げています。

「カリサクチュロッキー(チョコ)」(181.44円)

価格 : 181.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「カリサクチュロッキー(チョコ)」(181.44円)は、カリッとサックリとした食感が特徴の、チョコ味のチュロッキーです。

「もちまる焼き チョコ」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

間食や軽食など様々なシーンにおすすめのボリュームのあるスイーツ「もちまる焼き チョコ」(170.64円)は、もちもちとした生地とチョコクリームを合わせています。

まとめ

11月4日発売の新商品は、肌寒さを感じるようになり、思わず手に取りたくなる「カレーうどん」や「オニオンスープ」、秋らしい味わいの和栗を使用したクリームの「デニッシュ」、チョコのこっくりとした甘さがこれからのシーズンにぴったり「チュロッキー」「もちまる焼き」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

