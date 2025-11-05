札幌市の北側に隣接し、石狩湾を望む環境にある北海道石狩市(いしかりし)は、北海道の中でも温暖で四季の変化に富み、台風の影響も極めて少ないまち。四季折々の風景を楽しみながら、夏にはアウトドアアクティビティを満喫することができます。

今回は、そんな石狩市への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

子育て支援が充実! 石狩市の魅力について

札幌市中心部から石狩市役所まで車で約30分と近く、都市部への通勤・通学も便利な石狩市。札幌市に隣接していながら、海、山、川を有し、便利さと自然とが共存する暮らしを体験できる、自然環境と都市機能が調和した魅力的なまちです。

同市は、子育て支援が充実しているのも魅力の一つ! 令和7年4月1日受診分から子ども医療費助成の対象が「高校生年齢」の児童までに拡大され、あわせて、重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成の「高校生年齢」の児童に係る入院・通院時一部負担金等が初診時一部負担金のみに改正されました。

そのほか、子育てにおける知りたい情報を総合案内してくれる「子育てコンシェルジュ」が市役所にいて、「子どもと一緒に遊べる場所を知りたい」「保育所などへの入園手続きについて知りたい」など、ふとした疑問や知りたい情報について聞くことができます。

地域とつながる子育て支援アプリ「母子モ」では、乳幼児健康診査や予防接種の情報、親子向けイベントの情報などが端末に届きます。母子健康手帳と併せて活用することで、妊娠から出産・育児まで、子育て世帯をサポートしてくれるのだそう。

幼稚園、保育所、認定子ども園も豊富で、親が安心して働ける環境にあるだけでなく、児童館や大型児童館など、子どもが楽しく遊べて親同士の交流もできる場が設けられているのもうれしいポイントです。

そんな石狩市への移住は、自然が好きで釣りやキャンプなどアウトドアが趣味の人にはもちろんのこと、子どもがいるファミリーにもおすすめなのだとか!

支援制度について

石狩市では、子育て・医療、就業、住まい・引越しなどに支援制度があります。

子育て・医療

＜未熟児養育医療給付制度＞

身体の発育が未熟のまま生まれ、入院養育を必要とする乳児について、医療費の一部を公費負担する制度です。なお、体重や症状等の条件があります。

＜助産施設制度＞

経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦が入所して、助産を受けることを目的とする児童福祉施設です。

＜特定不妊治療費助成＞

特定不妊治療の保険適用後の自己負担額など。

＜先進不妊治療費等助成＞

保険診療として受診した特定不妊治療と同時に利用した先進医療(先進不妊治療)にかかった費用など。

就業

＜ジョブガイドいしかり(石狩市ふるさとハローワーク)＞

ハローワーク札幌北と石狩市が共同で設置する職業紹介サービス施設です。

＜石狩湾新港地域 企業立地のご案内＞

人と環境に配慮したゆとりある就業環境を提供しています。

住まい・引越し

＜石狩市空家購入補助金＞

市内の空家を購入し居住する者(個人)で、市内事業者が販売(仲介)する居住部分が50平方メートル以上かつ50万円(税抜)以上の空家(直前6カ月間居住していない)の購入費の10パーセント、上限15万円を補助。

移住

＜UIJターン新規就業支援事業(移住支援金)＞

東京圏から石狩市へ移住し、給付要件を満たす方に、北海道と共同で移住支援金を支給します。

＜石狩市結婚新生活支援事業＞

新規に婚姻した世帯が、市内で安心した生活をスタートできるよう、給付要件を満たす方に婚姻に伴う住居費や引っ越し費用など最大60万円を助成します。

自治体からのメッセージ

都市の利便性と自然の穏やかさが共存するまち、石狩市。快適な住環境、子育て環境が揃っています。海と緑に包まれ、 家族みんなが安心してのびのびと暮らせる環境です。笑顔あふれる新しい暮らしを、ここ石狩で見つけてみませんか。

石狩市のふるさと納税返礼品について

北海道が誇るブランド米「ゆめぴりか」、年末年始のイベントやパーティの主役にもピッタリな北海道産の「ローストビーフ」を紹介します。どちらも石狩市の中で人気の返礼品なのだそう。

北海道産 無洗米ゆめぴりか 5kg

・提供事業者：株式会社松原米穀

・内容量：北海道産 無洗米ゆめぴりか 5kg

・寄附金額：1万8,000円

日本中でも数少ない「五つ星お米マイスター」というお米のプロが在籍し、品質の管理をしている、1972年創業の老舗米卸が提供する「ゆめぴりか」です。ふっくらもちもちとした食感で、噛むほどに感じる甘みの強さが特徴。

北海道産ローストビーフブロック【200g×5個】

・提供事業者：株式会社ホクビー

・内容量：200g×5個

・寄附金額：2万円

北海道産の牛もも肉を使った、しっとりジューシーなローストビーフです。お肉の旨みを堪能でき、サラダやローストビーフサンド、ローストビーフ丼など、さまざまなメニューで味わえます。

今回は北海道石狩市への移住の魅力と、人気の返礼品を紹介しました。子育て支援が充実している同市は、子育てコンシェルジュや子育て支援アプリなど移住者も安心して子育てできる環境が揃っています。大型児童館などで子どもたちが楽しく遊べ、親同士の交流ができるのもうれしいポイントです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者