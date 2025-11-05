アーセナルに所属するU－19イングランド代表FWマックス・ダウマンが、チャンピオンズリーグ（CL）史上最年少出場記録を更新した。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。

CL・リーグフェーズ第4節が4日に行われ、アーセナルは敵地でスラヴィア・プラハ（チェコ）と対戦。32分にブカヨ・サカがPKから先制点を決めると、46分と68分にミケル・メリーノが追加点を挙げ、3－0で完封勝利を収めた。

ここまでCLでは3試合中2試合にベンチ入りしていたものの、出場機会がなかったダウマンは、この試合もベンチ入りをすると、73分にレアンドロ・トロサールとの交代で途中出場してCLデビューを果たした。

これにより、15歳308日のダウマンは、2020年12月に16歳18日で出場していたU－21ドイツ代表FWユスファ・ムココの記録を更新し、史上最年少でCLに出場した選手となった。

15歳でCLに出場した史上初の選手となったダウマンについてミケル・アルテタ監督は「マックスはCLの試合に出場した史上最年少選手であり、それが彼の驚異的な状態と、潜在能力を物語っている」と語った。

また、メリーノも試合後、「彼がピッチに立つたびに、ただ本当に素晴らしい選手であると見ることができる。彼の才能、エネルギー、そして試合への自信が見て取れる。彼のプレーを見ることができて楽しいよ」とダウマンへの賛辞を送っている。

CLの歴代最年少出場記録は以下の通り。

15歳308日：マックス・ダウマン（アーセナル）

16歳18日：ユスファ・ムココ（当時ドルトムント）

16歳68日：ラミン・ヤマル（バルセロナ）

16歳86日：セレスティン・ババヤロ（当時アンデルレヒト）

16歳102日：ラヤン・シェルキ（当時リヨン）

【ハイライト動画】スラヴィア・プラハvsアーセナル