「後悔するかも」今永昇太との球団OP行使せず！？　双方破棄でFAに。米紙…

シカゴ・カブスと32歳の今永昇太投手、双方共にオプション破棄したことで、同選手がフリーエージェント（FA）になった。カブスが契約延長する決断を下さなかったことで、投手陣に関する問題がより深刻になる可能性があると、米メディア『ファンサイデッド』が危惧している。

カブスは今永に対して3年総額5700万ドル（約85億5000万円）の球団オプションを行使できる権利を持っており、これが実行されれば、来季も同選手がチームに残留することになっていた。

たとえ、カブスがこのオプションを破棄しても、今度は今永が2026シーズンに適用できる1500万ドル（約22億5000万円）の選手オプションを有している。

今永は今季後半こそ不調に陥ったものの、前半は活躍していただけに、カブスが今永を手放すとは考えられないという見方が大半だった。

しかし、予想に反して、カブスがオプション行使しない選択をしている。

同メディアは「今永の課題も確かに存在する。

2025年は144.2回で31被本塁打を許した。

特に後半12試合では防御率5.17、69.2回で20被本塁打と苦戦。

年齢的にも、これ以上の上積みが望みにくいとの懸念は理解できる。

だが問題は、前半戦ではむしろエース級の投球を見せていたことだ。

2024年はサイ・ヤング賞投票5位で、2025年前半の13試合では防御率2.40と抜群の安定感。

それを、わずか12試合の不調を理由に手放すのは、単なるコスト削減（節約）ではないかとの見方も強い」と指摘している。

そして、この決断を正当化させるためには、大型補強しかないと主張した。

今永の契約は高額に思えるかもしれないが、同メディアは「先発投手の市場価値は過去最高レベルであり、彼がカブスの提示額以上の契約を手にしても不思議ではない。

カブスがその価値を逃し、後悔することもあり得るだろう」と伝えた。

