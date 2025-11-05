チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が4日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG／フランス）とバイエルン（ドイツ）が対戦した。

昨季、クラブにとって悲願だった“ビッグイヤー”を掲げたPSGは、王者として今大会に参戦。リーグ・アンでは首位に立ちながらも、現時点では例年のように他のチームを引き離すには至っていないが、ここまでのCLでは5チームしか成し遂げていない開幕3連勝を達成。第1節でアタランタ（イタリア）を4－0、第2節でバルセロナ（スペイン）を2－1、第3節でレヴァークーゼン（ドイツ）を7－2で破っており、順調と言えるスタートを切っている。

対するバイエルンも、開幕からの公式戦全15試合を白星で飾り、欧州5大リーグクラブの開幕連勝新記録を樹立。シーズン全体で見ても、クラブ史上2度目の連勝記録を叩き出すなど、ここまで絶好調をキープしている。CLのみを見ると、開幕節でチェルシー（イングランド）を3－1で、第2節でパフォス（キプロス）を5－1で、第3節でクラブ・ブルッヘ（ベルギー）を4－0で下してきた。

そんな両者によるゲームは、キックオフ直後の4分に動く。PSGのウィリアム・パチョが差し込んだ縦パスに対して、ダヨ・ウパメカノが鋭い寄せでボールを奪うと、ルーズボールを拾ったジョシュア・キミッヒが縦パスを入れ、セルジュ・ニャブリがうまくフリック。抜け出したミカエル・オリーズのシュートはGKリュカ・シュヴァリエに阻まれたものの、こぼれ球に反応したルイス・ディアスが冷静に仕留め、ショートカウンターを完結させた。

バイエルンが幸先良く先手取ったが、PSGもホームで簡単には引き離されない。23分、右サイドからのクロスボールに対して、ボックス左の位置で待っていたファビアン・ルイスがボレーで折り返す。最後はフリーになったウスマン・デンベレが胸でコースを変え、ゴールネットを揺らした。だが、ここはVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）でオフサイドが確認され、得点は認められない。

この直後、PSG側にアクシデントが発生。コンディションが万全ではないデンベレが交代を余儀なくされ、代わってイ・ガンインがピッチに立つ。フヴィチャ・クヴァラツヘリアが最前線のポジションに入り、前半の早い時間帯に交代カードを切ることとなった。

PSGは30分、ファビアン・ルイスからの大きな展開でブラッドリー・バルコラが左サイドを抜け出し、見事なファーストタッチで自らフィニッシュまで持ち込んだが、GKマヌエル・ノイアーに阻まれる。PSGがチャンスを逃すと、直後の32分に今度はバイエルンが決定機を構築。ペナルティエリア手前からセルジュ・ニャブリがミドルシュートを放つと、左ポストに当たった後で右ポストに当たり、ゴールとはならなかった。

両者ともに得点のチャンスを逃した中、32分には思わぬ形から次の1点が生まれる。PSGの最終ラインでボールを持ったマルキーニョスに対して、L・ディアスが猛然とプレスをかけてボールを掻っ攫うと、自ら右足でシュートを流し込む。L・ディアスのこの日2点目で、バイエルンがリードを広げた。

だが、このまま前半が終わることはなかった。PSGの右サイドでボールを持ったアクラフ・ハキミが、自らのドリブルで前進しようとした際、守備に行ったL・ディアスが後ろから危険なタックルを見舞い、OFR（オンフィールドレビュー）を経てレッドカードが提示。バイエルンは2点をリードして前半を終えたものの、後半は10人の戦いを強いられることとなった。なお、このプレーでハキミは負傷交代し、セニー・マユルが送り出されている。

後半に入ると、数的優位となったPSGが猛攻をスタート。65分にはボックス内でヴィティーニャからのパスを呼び込んだフヴィチャ・クヴァラツヘリアが右足でシュートを放つが、ここはGKノイアーの正面。68分にはボックス手前でクリアボールを拾ったヴィティーニャがミドルシュートを放ったが、またもGKノイアーに弾き出された。

それでも74分、ペナルティエリア手前右寄りの位置でカットインしたイ・ガンインが左足でインスイングのボールを放り込むと、ボックス左のポジションを取ったジョアン・ネヴェスが体を倒してボレーシュートを沈め、遂にPSGが1点を返す。直後の78分にはまたもイ・ガンインが起点となり、斜めの動きでスルーパスを引き出したウォーレン・ザイール・エメリが決定機を迎えたが、GKノイアーが立ちはだかった。

後半アディショナルタイムも含めて、PSGは同点を目指して怒涛の攻めを続けたが、後半途中から5バックに変更したバイエルンも最後まで耐え凌ぎ、試合はこのままタイムアップ。この結果、苦しみながらも勝利したバイエルンがCLで4連勝を飾り、開幕からの公式戦連勝記録を「16」に伸ばした。対するPSGは、今季CLにおける初黒星を喫した。

次節は26日に行われ、PSGはホームでトッテナム・ホットスパー（イングランド）と、バイエルンは敵地でアーセナル（イングランド）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

パリ・サンジェルマン 1－2 バイエルン

【得点者】

0－1 4分 ルイス・ディアス（バイエルン）

0－2 32分 ルイス・ディアス（バイエルン）

1－2 74分 ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン）

【ハイライト動画】強すぎるバイエルン、昨季王者PSGも撃破