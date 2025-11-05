チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が4日に行われ、モナコ（フランス）は敵地でボデ／グリムト（ノルウェー）と対戦した。

今季のCLにおいて、モナコはここまで2分1敗と未勝利が続いている。第1節では、クラブ・ブルッヘ（ベルギー）の本拠地で1－4と大敗。その後、第2節マンチェスター・シティ（イングランド）戦は2－2、第3節トッテナム・ホットスパー（イングランド）戦は0－0と、イングランド勢との2連戦はどちらもドローで終えた。

初勝利を目論む今節は、モナコと同様にここまで2分1敗のボデ／グリムトの本拠地に乗り込む。モナコに所属する南野拓実は、スターティングメンバーに名を連ねた。

試合はスコアレスで時計の針が進んだものの、28分には南野がチャンスに絡む。敵陣でクリアボールを拾ったフォラリン・バログンが時間を作り、ペナルティエリア手前の位置で落としを受けた南野が右足を振り抜いたが、シュートはブロックされて枠を外れる。

このまま前半終盤に差し掛かったが、スコアレスでハーフタイムに入ることはなかった。43分、マグネス・アクリウシェとのワンツーで左サイドを破ったバログンが、左足でニア上を撃ち抜き、モナコが先制に成功。直後の前半アディショナルタイムにはボデ／グリムトにチャンスがあったが、カスパー・ホッグの放ったシュートはポストに嫌われた。

このまま後半へ入ると、ホームチームのボデ／グリムトがより多くのチャンスを作る。58分には右からのクロスボールでホッグがボレーシュートを放ったが、ここはGK正面。69分にはボックス左からの折り返しでホッグに決定機が到来したが、シュートの前に足を滑らせ、ジャストミートさせることはできず、ボールはゴールポスト外側へ逸れた。

このまま終盤に入ると、81分にはミカ・ビエレスの足を踏みつけたヨスタイン・グンデルセンがレッドカードで退場処分を受ける。数的不利に陥ったボデ／グリムトは万事休す。試合はこのままタイムアップを迎えた。

この結果、モナコが苦しみながらも今季のCLでの初白星を手にした。今季CLでは2試合目の先発出場だった南野は、63分に途中交代した。一方のボデ／グリムトは未勝利が続いている。

次節、モナコは26日に敵地でパフォス（キプロス）と、ボデ／グリムトは25日にホームでユヴェントスと、それぞれ対戦する。

【スコア】

ボデ／グリムト 0－1 モナコ

【得点者】

0－1 43分 フォラリン・バログン（モナコ）