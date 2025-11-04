大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場で獲得に動くと噂されている選手がいる。シカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手はその筆頭だが、もし本当に獲得を目指すなら大金が動くことになりそうだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

同メディアは「ベースボールアメリカは最近の予想で、タッカーが11年総額3億6000万ドルの超大型契約を結ぶ可能性が高いと報じている。11年契約としてはやや控えめな金額にも思えるが、それでもこの規模の契約となれば、ドジャースのような資金力のある球団が獲得先の有力候補になるだろう」と言及。

続けて、「ドジャースは今季、マイケル・コンフォート外野手の起用が完全な失敗に終わったため、外野の再構築が急務となっている。もしその穴をタッカーで埋めることができれば、まさに理想的な補強シナリオとなる。もちろん、カブスが一念発起してドジャースや他の大市場球団との入札合戦に踏み込む可能性もゼロではないが、現実的にはその可能性は低い。そして、もしドジャースがタッカー獲得に成功すれば、来季、他の球団はさらに険しい坂道を登らなければならなくなるだろう」と記している。

今オフのドジャースは外野とブルペンが重要な補強ポイントとみられているが、タッカーに白羽の矢を立てることは果たしてあるのだろうか。

