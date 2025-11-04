大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズを制し、2連覇を達成した。デーブ・ロバーツ監督はブルペン事情が苦しい中、最終戦でクレイトン・カーショー投手を準備させていたようだ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

ワールドシリーズ第7戦の11回裏、ブルージェイズは無死からブラジーミル・ゲレロJr.内野手が二塁打を放ち、犠打で三塁に進塁。1点差で迎えたこの場面、ロバーツ監督はブルペンで佐々木朗希投手とカーショーを温めていた。

しかし、ロバーツ監督が最終的に選んだのは山本由伸投手の続投だった。そして山本は見事に三者凡退でピンチを脱し、自ら試合を締めくくった。

カーショーは今季での引退を表明しており、仮に救援に失敗していたら、キャリアへの評価には大きな影響はなかったかもしれないが、痛ましい最後になっていたかもしれない。

この状況で準備を始めていたカーショーは「私は10月に浮き沈みを経験してきた。ロバーツ監督が私を見捨てずに今夜も次に向けた準備をさせてくれたことは信頼を意味しており、この上なく嬉しいことだ」と言及した。

