「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に開催。今年は計116人（支配下73人・育成43人）がドラフト指名を受け、プロ入りの夢を叶えた。その一方で、ドラフト有力候補と目されながらも、名前が呼ばれなかった逸材も多くいる。ここでは、指名漏れとなった野手を紹介する。

萩原義輝（はぎわらよしあき）

[caption id="attachment_237665" align="aligncenter" width="530"] 東芝の萩原義輝（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：2001年4月6日

・経歴：東海大相模高‐流通経済大‐東芝

社会人No.1捕手の評価を得ていた東芝の萩原義輝。しかし、今年のドラフト会議では、社会人捕手の指名がなかった。

東海大相模高から流通経済大に進むと、1年秋から正捕手に定着。3年春には4番打者を任され、打率.410（39打数16安打）、2本塁打、11打点の好成績を収めた。

強打の捕手としてドラフト候補に浮上したが、指名漏れを経験。

大学卒業後は東芝に進むと、入社1年目からスタメンマスクを被った。

しかし、ドラフト指名解禁の今年は都市対抗に出場するも、出場機会がないままチームは敗退。アピール不足が響き、吉報は届かなかった。

また、今年のドラフト会議において社会人捕手の指名はなく、西武から1位指名を受けた小島大河（明治大）以外は高校生。前年にプロ入りした石伊雄太（現：中日）は一定の活躍を見せたが、今年は厳しい評価となった。

【関連記事】

【了】