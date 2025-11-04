乃木坂46井上和「猫ちゃん的に寒いだろうなと思って…」愛猫との“冬支度エピソード”を語る

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。11月3日（月・祝）の放送では、愛猫とのエピソードを語りました。

◆床暖房を付けました！

井上：11月になりました～！ 気づいたら“あと2ヵ月で今年が終わるぞ!?”というところですけど、東京もずいぶん涼しくというか、寒くなってきましたね。私は猫ちゃんを飼っているんですけど、寒くなってきて、そろそろ冬毛にシフトチェンジということで、（猫ちゃんの）毛が抜けに抜けまくって、家のなかを毛が舞っております（笑）。

まだ、うちはヒーターを付けていないんですよ。乾燥が怖いから暖房は毎年つけないんですけど、ヒーターもまだ出していなくて。“まだいけるだろう”と思うんですけど、猫ちゃん的には寒いだろうなと思って、先日、床暖房を付けました！ そうしたら、猫がでろんって溶けました（笑）。“あなたのそんな姿を見たことないわよ？”っていうくらい溶けていて、それぐらいすごく快適に過ごせているみたいで安心しております。

――ほかにも、番組では好きなアニメやマンガについて熱く語る場面もありました。

