AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）・リーグステージ第4節が4日に行われ、サンフレッチェ広島（日本）はホームで江原FC（韓国）と対戦した。

2024明治安田J1リーグを2位で終えた広島は、2025－26シーズンのACLE出場権を獲得。ここまで3試合を終えて、1勝1分1敗の7位タイ。前節は蔚山HDの牙城を崩すことができず、0－1で敗北を喫した。



今シーズンの広島は多くのコンペティションを戦っており、11月1日行われたJリーグYBCルヴァンカップ決勝戦では柏レイソルを下し、タイトルを獲得。中2日と厳しい日程が続くが、勢いを持って江原にぶつかりたいところ。

ルヴァンカップ決勝から6名のスターティングメンバーを入れ替えた広島と江原の一戦は、一進一退の攻防が長く続く前半に。34分には川辺駿、加藤陸次樹が立て続けにシュートを放ち、徐々にゴールに近づいていく。対する江原は43分にキム・デウォンが背後に抜け出し、中央に走り込んだキム・カングクにパス。しかし、キム・カングクはうまくミートできない。

スコアレスで試合を折り返し、49分に広島にビッグチャンス。ジャーメイン良のスルーパスに加藤が抜け出し、左足でシュート。惜しくもボールは枠の右に外れたが、この試合一番のチャンスを作り、いい形で後半に入る。

迎えた63分、広島が待望の先制点をゲット。加藤が相手DFのバックパスを見逃さず、GKを交わしシュート。このシュートと続くジャーメイン良のシュートはブロックされたが、加藤が押し込み切り、ネットを揺らした。



69分に広島にアクシデント発生。佐々木翔が2枚目のイエローカードを受け退場に。リードしているものの、広島は残り20分以上を10人で戦うことになる。しかし、広島は集中した守備をし続け、最後まで無失点を継続。このまま試合は終了し、1－0で勝利を収めた。



広島は次戦、11月25日にアウェイで成都蓉城足球倶楽部（中国）と対戦。江原はホームでFC町田ゼルビア（日本）との一戦を控えている。

【スコア】

サンフレッチェ広島 1－0 江原FC

【得点者】

1－0 63分 加藤陸次樹（サンフレッチェ広島）