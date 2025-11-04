日々の暮らしに欠かせない「買い物」。実は、その買い物の仕方1つで、お金持ちにも貧乏にもなりうることをご存じでしょうか？ 今回は、お金持ちの方々の行動から、「よい買い物」を実践するためのヒントをお伝えします。

◆商品は“じっくり選んで決める”

お金持ちにもさまざまなタイプがいますが、共通しているのは「買う前に考える時間を持っている」ことです。

ある30代前半の高年収の男性の例では、タワーマンションに住んでいるにもかかわらず、「自分の料理の範囲では必要ないから」と電子レンジを持っていませんでした。

決してケチではなく、“必要ないモノにお金をかけない”という明確な基準を持っているのです。無駄な支出を避け、心から満足できるモノだけを選ぶ。このスタイルこそ、結果的に資産を増やす行動につながっています。

◆ブランド品にこだわらない

「お金持ちはブランド好き」というイメージを持つ人も多いでしょう。しかし実際には、ブランドにこだわらない人も多いのです。

お金持ちにとって大切なのは、「有名ブランドかどうか」ではなく、その商品が自分のニーズを満たしているかどうか。

性能や使いやすさ、デザイン、素材……それらを冷静に見極めて選びます。時には100円ショップをのぞいて、便利グッズをチェックすることもあるほど。

普段はブランドショップで買い物をしていても、ネット検索や店頭比較を欠かさない。「自分を満足させてくれる一品を見つける」ことにこそ、お金持ちはお金と時間を使うのです。

◆壊れるまで使う“モノを大切にする”習慣

お金持ちの方は、欲しいモノを買える経済的余裕がありますが、モノを長く大切に使う人が非常に多いのも特徴です。バッグや時計などを定期的に手入れし、不具合が出るまで使い続ける。

この「モノを大切に扱う姿勢」は、買い物時の“じっくり選ぶ”というスタンスと表裏一体です。「安物買いの銭失い」という言葉がありますが、お金持ちはまさにこの逆で、“長く愛用できるよいモノを選ぶ”買い方をしています。

お金持ちの買い物には以上のような共通点があります。

どれも、今日から誰でも実践できることばかりです。モノを大切に扱い、自分に本当に必要なモノだけを選ぶ。そんな買い物習慣が、あなたを「お金持ち」へと導く第一歩になるでしょう。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）