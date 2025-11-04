大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トロント・ブルージェイズを下し、ワールドシリーズ2連覇を成し遂げた。しかし、その戦いぶりは決して盤石なものではなく、戦力を再編する必要がある。米メディア『ファン・サイデッド』のクリス・ランダース記者が言及した。

ドジャースで特に課題とされているのが、マイケル・コンフォート外野手の去就だ。今季は期待された打棒が振るわず、レギュラーシーズンではOPS.637と低迷し、ポストシーズンのロースターからも外れた。

代替候補としては、カイル・タッカー外野手やコディ・ベリンジャー外野手らを獲得し、トミー・エドマン内野手を二塁手に回すことで外野の再編が可能になると見られている。

もし、タッカーが右翼手、テオスカー・ヘルナンデス外野手が左翼手、アンディ・パヘス外野手が中堅手、そしてエドマンが二塁手という布陣になれば、極めて魅力的な戦力となる。

期待に応えられなかったコンフォートについて、ランダース氏は「現時点でドジャースファンは、球団がオフシーズンに彼の再契約を示唆しただけでも抗議の嵐を巻き起こすかもしれない」と言及した。

【関連記事】

【了】