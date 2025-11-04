Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「とんでもないツアー」「毎回違ったドキドキがある」現在開催中の5大ドームツアー『BABEL no TOH』開幕直後の心境を明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。11月3日（月・祝）の放送では、10月25日よりスタートした5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"」の開幕直後の心境を語りました。――ミセスのグループ史上最大規模となる5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」が10月25日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤからスタートしました。ツアーは11月1日（土）～11月2日（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム、11月8日（土）～11月9日（日）福岡県・みずほPayPayドーム福岡、11月15日（土）～11月16日（日）大阪府・京セラドーム大阪、12月15日（月）～12月16日（火）東京都・東京ドーム、12月19日（金）～12月20日（土）東京都・東京ドームと続いていきます。全12公演をおこない合計55万人の動員を予定しています。大森：11月になりましたね！若井・藤澤：11月〜!!大森：昨日まで札幌でやってましたね！藤澤：そうですね！「DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”」!!大森：どうでしたか？「BABEL」がとうとう始まって！ 改めて！藤澤：やっと届けることができている感じがあって、みなさんがちゃんとこのライブを受け取ってくださって、楽しんでくださっているんだな、っていうのを実感……大森：“くださり”まくっていますけれど（笑）！藤澤：ありがたく、くださってますね！若井：はちゃめちゃだな（笑）。大森：若井、どうですか？若井：やっぱりさ、とんでもないツアーを始めちゃったな、って感覚……大森：あるね〜！若井：ありますよね！ ちょっとこれ、最後までできるかな？って（笑）！大森・藤澤：（笑）若井：できるんだけど！ やるんだけど（笑）！大森：ドキドキなのはわかるわ！若井：毎回違ったドキドキがあるって感じがしますね！番組では他にも、リスナーから届いた「BABEL」に関するメッセージを紹介する場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info