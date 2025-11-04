メジャーリーグ 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの球団史上初となるワールドシリーズ連覇で幕を閉じた今年のメジャーリーグ。世界一の称号を手にした最強チームだが、既に来季へ向け水面下で動きがあるとされている。来季のライバルチーム達は絶対的王者を相手にどう戦うだろうか。今回は、来季もドジャースの前に立ちはだかるであろうナショナル・リーグ西地区のライバル球団の戦力について徹底分析した。（文:Eli）

サンディエゴ・パドレス

前オーナーであるピーター・サイドラーの死後、急激に年俸総額が縮小され、フィールド外でも球団の所有権をめぐって訴訟を抱えているサンディエゴ・パドレス。それでも今期は、限られた資金のなかでトレードやクリエイティブな契約をフル活用し地区2位、ワイルドカード出場を果たした。

2025シーズンの年俸総額を踏まえるとオフの補強資金は$30M程度と予想され、この中でシース、キングの抜けた先発陣の整備、加えてマチャド、ボガーツの高齢化を補強できるパワーバットが欲しいところだ。

しかしこれは「言うは易く行うは難し」だ。過去2年間で不振や故障があったとはいえシース、キングは合わせて110先発、601イニングを消化し、2人とも防御率は3点台に抑えられている。

FA先発市場は近年高騰しており、イニングイーターレベルでも$10M以上、質を求めれば$15M以上はかかるだろう。先発の穴に加えてパワーバットをFAで調達するとなると資金の$30Mは簡単に超えてしまう。今季のピヴェッタのように支払額を極端に調整するなどクリエイティブな契約がもとめられる。

長期的な視点では現在の戦力状況では今後5年以内に衰退期に入ることが予想される。ピーター・サイドラー時代に結んだ長期契約によりロースターとペイロールはかなり固定されており、外部からの補強は難しい。

さらに2025デッドラインにおけるミラー、オハーン、ロレアノ獲得によりファームシステムはどの媒体でも最下位評価を受けており、内部での戦力創出も難しい。

ペイロールをトレード放出により無理やりこじ開ける道もあるが、長期契約はタティス、メリル以外既に30歳を超えており、見返りは期待できない。ベテラン戦力が維持できる今後2,3年が正念場だ。

アリゾナ・ダイアモンドバックス

2023年にワールドシリーズ進出して以降、堅実なロースター構築をしているものの強力なドジャース、パドレスに阻まれプレーオフ進出を逃しているアリゾナ・ダイアモンドバックス。今季もワイルドカードまであと3ゲームという結果だった。

来季を迎えるうえで、エースで球団最高契約を結んだサイヤング賞投手バーンズがほぼ全休、シーズン中にケリーを放出、オフにはガレンがFAとなるため先発陣の再構築が必要だ。

ネルソン、ファートの若手、ベテランのロドリゲスで先発3番手までは埋まるが、質・量ともにNL西地区の厳しい戦いを勝ち抜くには厳しい。補強資金は今季のペイロールをベースとするならば$40M~$50M程度あり、先発のトップ層を狙うことも一応できる。

中長期的な視点で見るならば来季をワンクッション置く年とすることもありそうだ。前述した全休濃厚のバーンズに加え、リリーフコアのマルティネス、パクも全休の可能性が高い。

またファームシステムもメジャー中位に位置する。野手のコアを1年無駄にすることにはなるが、キャロル、ペルドモの全盛期はこれからだ。再来年には3年$42Mの契約を結んだグリエルJr.もFAとなる。

1年をかけてファームの再充填、ペイロールの柔軟性を確保した上で、再度ドジャース、パドレスにチャレンジするのも良いのではないか。この道を採る場合は32歳でフロントとの確執があるとされるマルテの放出も予想される。

サンフランシスコ・ジャイアンツ

2010年代はWS複数回優勝など黄金期を送り、2021年に予想外の107勝で地区優勝を達成したサンフランシスコ・ジャイアンツだが、近年は大谷、ジャッジ、コレアとスーパースターとの契約に次々と失敗し低迷が続いている。

フランチャイズレジェンドのバスター・ポージーを編成本部長に据えた今季はアダメスをFAで、デバースをトレード獲得しドジャースを追いかけたが、中盤にかけて失速しデッドラインではリリーバーたちを放出するに至った。

来季に向けては補強資金$40M~$50Mでリリーバーの補強が急務だ。前述のとおり主力だったカミロ・ドバル、タイラー・ロジャースを放出したことに加え、今季ブレイクしたロドリゲスをTJ手術に失った。

コンテンダークラスのリリーバーはウォーカーしか残っていない。打線では1~4番までは潜在的オールスターがそろっているが、下位打線は若手に依存しておりベテランバットを1人加えるのも良いかもしれない。

同様に先発においてもレイ、ウェブの1,2パンチはいるが、その後がだいぶ流動的であり、イニングイータークラスを1人入れても良い。

長期的視点ではペイロールの柔軟性、ファームの厚さの両面でリーグ平均程度にある。よく言えばバランスが良い、悪く言えばメジャー、ファーム共にどっちつかず状態になっており、ドジャース、パドレス、Dバックスを追跡する戦力がメジャーに不在だ。

近年の低迷具合を見るに完全な再建モードに突入するのはファンベースの猛反発を招く可能性が高い。一方で来季以降全力投球する資源があるわけではない。編成トップのポージーはどのような決断をするのだろうか。

コロラド・ロッキーズ

2018年以来オーナーであるディック・モンフォートの消極的姿勢により低迷しているコロラド・ロッキーズ。消極的姿勢に加えノーラン・アレナドの契約延長→トレード、必要ないブライアント獲得など悪手も目立っており、瞬間的な勝ち越しシーズンすら生み出せていない状態だ。

今季も43勝119敗で地区1位のドジャースから50.0ゲーム差をつけられてしまった。来季もこの状態が大きく変わることは無いだろう。

一つ希望があるとすればフロントオフィスの人事異動だ。1995年からロッキーズに在籍している編成本部長グレッグ・フィーセルが辞任した。

新しい編成トップとして元アストロズで2020年代前半のチーム全盛期を築いたジェームス・クリックを編成トップとして採用する噂が流れている。

クリックは2022年ワールドシリーズを制覇した投手陣を作り上げた実績がある。メジャーで最も厳しい投手環境であるクアーズフィールドとどう付き合っていくかに注目したい。

