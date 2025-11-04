ASTERISM、「大人になること」をテーマにした新作アルバムリリース決定

3ピース・メタルバンドASTERISMが、4枚目となるオリジナルアルバム『Kick Down the Wall』を2026年1月14日（水）にリリースすることを発表した。

本作はバンドの原点に立ち返ったハードでストイックなインストゥルメンタル曲に加え、攻撃的なボーカル曲も収録。ASTERISMが掲げる新世代”マスメタル”の現在地を示す、エネルギーに満ちた1枚となっているとのこと。完全生産限定盤には48ページにおよぶスペシャルブックレットが付属。デザインされたメンバーのポートレイトが収録される。

さらに、Apple Watch「心臓からのメッセージ」CMソングとして話題の最新曲「Blink of Ray」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

■メンバーコメント

「このアルバムで、「大人になること」をテーマとして掲げています。

10代の頃、「子供」の頃から共に演奏してきたからこそ、周りからの見守られるような目線、「若いのに」演奏が上手だという見られ方、さまざまなコンプレックスから私たちの中に「壁」を見出しました。

私たち自身この数年で多くのことを経験し、10代の頃には芽生えなかった感情や、考えにぶつかるようになり、その葛藤やストレスを"Kick Down the Wall"という作品にぶつけました。

今の私たちだから書ける曲、出せる音を感じていただきたいです。」

＜リリース情報＞

ASTERISM

『Kick Down the Wall』

発売日：2026年1月14日（水）

品番：SECL-3285～3286

価格：￥4500（税込）

形態：CD＋48Pブックレット仕様（完全生産限定盤）

https://ASTERISM.lnk.to/Kick_Down_the_Wall

＜ライブ情報＞

全国ツアー「ASTERISM Live Tour 2026 "Untitled"」

福岡：2026年1月17日（土）INSA

大阪：2026年1月24日（土）Yogibo META VALLEY

名古屋：2026年1月25日（日）ell.SIZE

東京：2026年2月1日（日）Spotify O-WEST

※共通：OPEN 17:30 / START 18:00

通常：￥5,500（税込・整理番号付・ドリンク代別）

VIP：￥8,500（税込・整理番号付・ドリンク代別）

チケット購入：https://l-tike.com/asterism/

Web Site https://asterism.asia/