大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トロント・ブルージェイズを破ってワールドシリーズ（WS）連覇を成し遂げた。この結果を巡り、キケ・ヘルナンデス内野手がライバルOBに対し皮肉交じりの冗談を見舞ったという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「ブルージェイズOBで現在はスポーツネットのアナリストを務めるケイレブ・ジョセフ氏はWS第7戦後、生放送中に『負け惜しみに聞こえるかもしれないけど、そんなの知ったこっちゃない。このシリーズで勝ったチームが本当に強かったとは思わない。ブルージェイズのほうが明らかに良いチームだと思う。彼らの野球は見る者を惹きつける“感染力”のような魅力があって、ファンを夢中にさせた。だからこそ、“より良いチーム”が勝てなかったというのは本当に残念だ』と主張した」と言及。

続けて、「ジョセフ氏の試合後の独白はSNS上で爆発的に拡散され、その矛先は当然ながらキケにも届いた。すると彼はインスタグラムでジョセフに“反撃”し、見事に痛烈な一撃をお見舞いした。チームメイトたちやトロフィーと並んで撮影した写真を投稿したキケは、そこに『“より良いチーム”が勝てなくて本当に嬉しい！！』とキャプションを添えた」と記している。

WSの結果に対するジョセフ氏の発言はファンやメディアの間で物議を醸しているが、当事者の一人であるキケも一言モノ申さずにはいられなかったようだ。

