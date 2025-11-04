白銀の輝きに包まれた冬の北海道で、家族の心に残る特別な思い出を作りたいと思いませんか？

北海道の冬は、ただ寒いだけではありません。そこには、心を温めるおもてなしと、家族の絆を深める特別な体験が待っています。北海道ホテル＆リゾートグループは、お客様に「旅人の第二の我が家」と感じてもらうことを大切にしています。

かつては平均的なサービスを目指していた同グループですが、最高の満足を提供するため、思い切ってターゲットをファミリー層に特化。その結果、全ホテルがミキハウス子育て総研の「ウェルカムベビーのお宿」に認定され、小さなお子さん連れでも安心して楽しめるサービスが充実しています。おむつやミルクキューブ、天候に左右されないキッズスペースなど、細やかな配慮が施されています。地産地消にこだわった食事も、旅の醍醐味となるでしょう。

そんな北海道ホテル＆リゾートグループが、2025年11月から2026年3月末までの期間、「この冬、心が踊る北海道へ。」と題した冬限定の特別イベントを開催します。

クリスマスや年末年始はもちろん、春の訪れまで長く楽しめるイベントが盛りだくさん。「振舞い酒で乾杯」や「星空サウナ」、「サンタクロースからのプレゼント」など、聞くだけでワクワクするキーワードが並びます。北海道の厳しい寒さの中にこそ感じられる、人の温かさやおもてなしの心が、きっと旅の思い出を一層深めてくれることでしょう。

個性豊かな3つのホテルで冬を遊び尽くす！

1. 新冠温泉ホテルヒルズ：太平洋を望む絶景と馬とのふれあい

北海道の豊かな自然に抱かれた「新冠温泉ホテルヒルズ」は、太平洋を一望できる開放的なロケーションが魅力。冬のイベントでは、家族の絆を深める温かい企画が用意されています。

12月24日にはお子さんへお菓子のプレゼント。

大晦日には「年越しそば」と「振舞い酒」で、家族みんなで温かいひとときを。

心と体を温める「ポカポカカフェ」

冬季限定で、「茶屋ゆうぐれ」がこたつカフェに変身！雪景色を眺めながら温かいドリンクを味わう時間は、まさに冬のご褒美です。バレンタイン限定サービスも楽しみですね。

太平洋を望む源泉かけ流し温泉

湯けむり越しに見る冬の夕暮れは、まるで一枚の絵画のよう。源泉かけ流しの露天風呂で、心ゆくまで湯浴みを堪能できます。

“馬のまち新冠”ならではの体験

ホテルから車で2分の「ホロシリ乗馬クラブ」では、雪原での乗馬やえさやり体験ができます。白銀の世界で馬と心を通わせる、ここでしかできない感動体験は、忘れられない冬の思い出になることでしょう。

太平洋の雄大さと、馬との温かいふれあい。家族で訪れる冬の旅に、特別な彩りを加えてくれること間違いなしです。

2. 芦別温泉スターライトホテル＆おふろcafe星遊館：星空と“ととのう”贅沢

「芦別温泉スターライトホテル＆おふろcafe星遊館」は、温泉とカフェが融合したユニークな空間が魅力。この冬は、満天の星空の下で心と体を癒す、特別な体験が待っています。

おふろcafe全体がクリスマス仕様に大変身！煌めくイルミネーションと、冬限定のスイーツやホットドリンクが、気分を盛り上げてくれます。

6周年を祝う特別メニュー

オープン6周年を記念した限定メニューや抽選イベントも開催。冬の味覚を存分に味わいながら、特別な滞在を楽しめます。

「森の図書館」がこたつカフェに

宿泊者も日帰り利用者も楽しめる「森の図書館」が、冬季限定でこたつカフェに変身。温かいこたつに入りながら本を読んだり、ホットドリンクを飲んだり、心温まる癒やしの時間を過ごせます。

最高の贅沢！星空サウナで「ととのう」体験

ホテル敷地内のスターグランピングで体験できる貸切バレルサウナは必見！冬の芦別は空気が澄み渡り、肉眼で「オリオン座」や「冬の大三角」がはっきりと見えるほど。満天の星空を眺めながらの外気浴は、日常の喧騒を忘れさせてくれる、まさに至福の「ととのう」体験でしょう。

温泉で温まり、美味しい食事を楽しみ、最後は星空の下で心身をリセット。こんな贅沢な冬の過ごし方ができるのは、芦別温泉ならではですね。

3. ホテルナトゥールヴァルト富良野：ファミリーに優しい雪遊び天国

富良野の中心部に位置する「ホテルナトゥールヴァルト富良野」は、「ウェルカムベビーのお宿」認定を受けている、ファミリー層に特化した温かいおもてなしが光るホテルです。

クリスマス期間には、サンタクロースが館内に登場し、お子さんにお菓子やプレゼントを直接手渡し！

1月31日までは振る舞い酒や甘酒、みかんのサービスも。

季節ごとに変わる冬の味覚

12月はクリスマスケーキ、1月は和スイーツ、2月はチョコレートフェアなど、月替わりでテーマが変わるスイーツバイキングが登場。目でも舌でも楽しめる、嬉しい企画です。

夕食バイキングで乾杯！

夕食バイキングではアルコールも飲み放題！クリスマス期間にはお子さん向けのシャンメリー、年末年始には日本酒＆熱燗フェアも開催され、大人も子供も楽しめます。

富良野スキー場で雪遊びデビュー

ホテルからなんと徒歩3分！富良野スキー場は雪遊びやスキーデビューに最適。さらに、小学生未満はリフト代無料という、ファミリーに嬉しいサービスも充実しています。

小さなお子さん連れでも安心して楽しめる工夫が満載。家族みんなで北海道の冬を満喫したいなら、ここ「ホテルナトゥールヴァルト富良野」は最高の選択肢ではないでしょうか。

雪景色と温かいおもてなしに包まれる北海道の冬。北海道ホテル＆リゾートグループの3つのホテルは、それぞれ異なる魅力と、訪れる人の心を温める工夫に満ちています。家族や友人、大切な人と一緒に、この冬だけの特別な思い出を作りませんか？

私も、この冬は北海道のどこかのホテルで、星空サウナやこたつカフェ、そして美味しい料理を堪能する姿を想像して、もうすでに心が躍っています！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。