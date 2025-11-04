株式会社NTTドコモは4日、一部メディアでの報道に対する声明を発表した。
今回の声明は、一部メディアにおいて、来年6月に控えるFIFAワールドカップ26の放映権を他社と共同で取得する見通しである、と報じられたことに対するもの。NTTドコモは、「一部報道機関において、来年のサッカーW杯の放映権に関し、NTTドコモとDAZNが共同で取得する見通しとの報道がありましたが、これは当社が発表したものではなく、決まっているものはありません」としている。【動画で解説】26年W杯はここが変わる！
株式会社NTTドコモは4日、一部メディアでの報道に対する声明を発表した。
今回の声明は、一部メディアにおいて、来年6月に控えるFIFAワールドカップ26の放映権を他社と共同で取得する見通しである、と報じられたことに対するもの。NTTドコモは、「一部報道機関において、来年のサッカーW杯の放映権に関し、NTTドコモとDAZNが共同で取得する見通しとの報道がありましたが、これは当社が発表したものではなく、決まっているものはありません」としている。【動画で解説】26年W杯はここが変わる！
本記事は「サッカーキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
貯蓄できる人、浪費する人の特徴 第99回 【漫画】特売の食材を買ったら……
やばい同僚 第104回 【漫画】同僚の“お願い”を断れない人が抱えるリスク
Z世代とはたらく 第99回 【漫画】定時後だから来ないと思ってた勉強会 - Z世代の意外な一面
タワマン暮らし 第113回 【漫画】「タワマンで暮らすのも大変なのよ(笑)」思わず言ってしまうこと
【漫画】ジムに通えば 第42回 「お、俺のプロテインが…!」筋トレ後の“黄金タイム”を逃した男の全力ダッシュ
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。