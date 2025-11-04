株式会社NTTドコモは4日、一部メディアでの報道に対する声明を発表した。

今回の声明は、一部メディアにおいて、来年6月に控えるFIFAワールドカップ26の放映権を他社と共同で取得する見通しである、と報じられたことに対するもの。NTTドコモは、「一部報道機関において、来年のサッカーW杯の放映権に関し、NTTドコモとDAZNが共同で取得する見通しとの報道がありましたが、これは当社が発表したものではなく、決まっているものはありません」としている。

