大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トロント・ブルージェイズを下しワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。この結果を受け、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏はデーブ・ロバーツ監督を絶賛しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「グラウンドに高額選手を並べて『はい、あとはよろしく』とするのは簡単だ。だが、フリードマン氏が最近語ったように、このチームの過去・現在・そして未来の健全さを導いているのはロバーツ監督にほかならない」としつつ、「ロバーツ監督についてはいくら褒めても足りない。彼の一貫性、尽きることのない前向きさ、選手を成功へ導くために最適な状況を作り出す力、そしてその意図をしっかり伝えるコミュニケーション能力。これらすべてが素晴らしい。彼がこのチームにもたらしてきた影響、そして数々の浮き沈みの中でどれだけチームを導いてきたか。それは、今の私たちがここにいられる大きな理由のひとつだ」というフリードマン氏のコメントを紹介。

続けて、「ロバーツ監督はこれまでに一度最優秀監督賞を受賞しており、さらに3度のWS制覇をチームにもたらしている。契約はまだ4年残っており、その数字が今後さらに増える可能性は十分に高い」と記している。

チーム内外の評価をさらに高めたロバーツ監督は、3連覇を目指す2026年シーズンも手腕を発揮することができるだろうか。

【関連記事】

【了】