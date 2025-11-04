コペンハーゲンに所属する日本代表DF鈴木淳之介がチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節の前日会見に出席した。

今夏に湘南ベルマーレからデンマーク屈指の強豪コペンハーゲンに活躍の場を移した鈴木。負傷によりやや出遅れたものの、9月下旬に行われたデンマーク・カップ3回戦で新天地デビューを飾り、その後はセンターバック（CB）の定位置を確保。デンマーク・スーペルリーガでは直近4試合連続でスタメンに名を連ねており、ここまで公式戦通算9試合に出場し1ゴール1アシストをマークしている。

鈴木が所属するコペンハーゲンは現地時間4日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節でトッテナム・ホットスパーと対戦。第3節終了時点では1分2敗と厳しい戦いが続いており、昨シーズンのヨーロッパリーグ（EL）覇者でありプレミアリーグ“ビッグ6”の一角に数えらえる強豪相手に今大会初白星を目指す。

先発出場が期待される鈴木だが、欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』によると「ファンの皆さんからのサポートには感謝していますが、さらに感動を与えたいと思っています」とコメントしつつ、「厳しい試合もありましたが、目標は変わらずCLで勝ち進むこと、そしてここイングランドから勝ち点『3』を持ち帰ることです」とトッテナム・ホットスパー戦に向けた意気込みを示したいという。

リーグフェーズの上位8チームが無条件で決勝トーナメントへ進出し、9位から24位までが残り8枠をかけたプレーオフを戦うこととなるCL。コペンハーゲンは前節終了時点で32位に低迷。トッテナム・ホットスパー戦後はカイラト・アルマトイ、ビジャレアル、ナポリ、バルセロナとの対戦が控えている。

先月には日本代表の一員としてブラジル代表相手の歴史的初勝利に大きく貢献した鈴木。今度は強豪トッテナム・ホットスパー相手にどのようなパフォーマンスを見せるだろうか。注目の一戦は日本時間5日の午前5時にキックオフされる。