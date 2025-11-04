やまやコミュニケーションズは11月1日から、「明太子味のうずらのたまご めんたま」(450円)を、九州内の駅・空港・サービスエリア、やまや公式オンラインショップ、やまや直営物販店にて販売開始した。

明太子味のうずらのたまご めんたま

同商品は、国産うずらの卵を明太子風味のたれに漬け込み柔らかく仕上げた。ピリッとした辛さと旨み深い明太子風味で、お酒のおつまみにぴったりとのこと。旅行や移動中でも食べやすい個包装パッケージを採用している。