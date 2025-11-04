◆ 2024年以来のメジャー復帰へ
現地時間3日、ヒューストン・アストロズがピーター・ランバート投手（28）とマイナー契約を結んだと『ジャスト・ベースボール』のアラム・レイトン記者が報じた。
ランバートは2015年のドラフトでロッキーズに入団し、2019年のMLBデビューから通算74試合に登板。今季からヤクルトに加入するも、21登板で3勝11敗、防御率4.26という成績だった。9月12日に帰国し、シーズン終了後に自由契約となっていた。
