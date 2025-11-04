パリ・サンジェルマン（PSG）を率いるルイス・エンリケ監督がバイエルン戦に向けた意気込みを示した。3日、欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

リーグ・アンではここまで7勝3分1敗と勝ち点の取りこぼしが目立つものの、連覇を目指すチャンピオンズリーグ（CL）では盤石の戦いを見せているPSG。リーグフェーズ開幕節でアタランタに4－0で完勝すると、続く第2節では敵地でバルセロナに劇的逆転勝利。前節はレヴァークーゼンを7－2で粉砕し、無傷の3連勝で首位を快走している。

現地時間4日のリーグフェーズ第4節で本拠地『パルク・デ・プランス』に迎えるのは“ドイツの盟主”バイエルン。就任2年目のヴァンサン・コンパニ監督率いるチームはここまで公式戦全勝と絶好調で、CLリーグフェーズでもPSGと同じく3連勝中。シーズン開幕からの公式戦15連勝は欧州5大リーグに所属するチームの歴代最長記録となっている。

大一番に臨むルイス・エンリケ監督は「欧州で最高のチームがどこなのかを知るには、シーズン終了まで待ち、どれだけのタイトルを獲得するかを見守らなければならない」と前置きしつつ、次のように言葉を続けた。

「今のバイエルンは非常に強いが、彼らは常にそうだ。どれほど難しい試合になるかは理解しているが、準備はできている。エキサイティングな試合になるだろう。両チームとも同じような状況であり、同じようなプレースタイルを構築しようとしている。公式戦15連勝は素晴らしいことだが、明日は『パルク・デ・プランス』の雰囲気とサポーターによって、彼らのプレッシャーを乗り越えられると確信している」

バイエルン戦後もトッテナム・ホットスパー、アスレティック・ビルバオ、スポルティング、ニューカッスルと難敵との対戦が続くPSG。4連勝を飾り、さらに勢いに乗ることができるだろうか。リーグフェーズ屈指の好カードは日本時間5日の午前5時にキックオフされる。