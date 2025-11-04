バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督が“欧州王者”撃破への意気込みを示した。3日、欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

コンパニ体制2年目のバイエルンが盤石の戦いを見せている。連覇を目指すブンデスリーガでは9連勝で首位を快走し、DFBポカールもラウンド16に進出。チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズではチェルシー、パフォス、クラブ・ブルッヘ相手に3連勝し、ここまですべての公式戦に勝利している。シーズン開幕からの公式戦15連勝は欧州5大リーグに所属するクラブの歴代最長記録だ。

絶好調の中、現地時間4日のCLリーグフェーズ第4節では昨シーズンの王者パリ・サンジェルマン（PSG）と激突。リーグ・アンではここまで7勝3分1敗とやや勝ち点の取りこぼしが目立つものの、CLリーグフェーズでは13得点・3失点での3連勝と安定感が際立っている。敵地『パルク・デ・プランス』に乗り込むコンパニ監督は次のように意気込みを示した。

「結果だけを見れば、PSGがリーグ戦で少し苦戦しているのが分かる。それでも彼らは毎試合支配的なプレーを見せるチームであり、直近の試合でも非常に良いプレーを見せていた。我々もPSGと同じ歩みを進めており、継続的に成長を遂げてきた。こうした試合は些細な差で決まるものだ」

「彼らのチームとしての結束力、ボールを奪い返す能力、そして個人の質には感銘を受けている。一人の選手に注目するだけでは不十分だ。PSGには常にワールドクラスの選手が揃っているが、我々にもそうした資質がある。だからこそ、エキサイティングな試合になると思っているよ。できると信じなければならないし、完璧な試合をすることが必要だ。対戦相手はCL王者であり、今シーズンの優勝候補の一つでもある。アウェイなのでさらに難しいが、チャンスを掴めると信じなければならない」

バイエルンの進撃が続くのか、欧州王者が強さを見せつけるのか。3連勝同士の注目の一戦は日本時間5日の午前5時にキックオフされる。