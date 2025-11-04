リヴァプールに所属するオランダ代表MFライアン・フラーフェンベルフが、チャンピオンズリーグ（CL）のレアル・マドリード戦へ意気込みを語った。3日、地元メディア『リヴァプール・エコー』がコメントを伝えている。

リヴァプールは、4日に行われるCLリーグフェーズ第4節で、ホーム『アンフィールド』にてレアル・マドリードと激突する。リヴァプールにとって警戒すべき選手の1人として、フランス代表FWキリアン・エンバペが挙げられる。同選手は今季、公式戦14試合で18ゴールを記録しており、CLでは3試合で5ゴールを決めている。

フラーフェンベルフは、レアル・マドリード戦を控えた会見で「イボウ（イブライマ・コナテ）はエンバペのことをよく知っているから、どう止めるかは彼に聞いたほうがいいかもね！」と笑顔でコメント。その上で「彼は本当にトップクラスだ。背後に抜け出す動きも巧みで、ボックス内にも入り込めるし、フィニッシュも優れている。簡単に止められる相手じゃないけど、僕たちは全力で挑むよ。レアル・マドリードは素晴らしいシーズンを送っている。特に左サイドのエンバペとヴィニシウスが裏に抜け出すプレーは彼らの強みだ。明日は完璧に集中しないといけない」と、レアル・マドリード戦に向けて意気込みを語り、エンバペとヴィニシウスのコンビを警戒した。

また、フラーフェンベルフはドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツなどの新戦力にも言及。「僕たちは、全員が同じサッカーをプレーしようとしているけど、新しく加わった選手たちにとっては簡単なことじゃない。新しいチーム、新しい監督の下で、すぐに全部をうまくやるのは難しいんだ。こういうのは時間がかかるし、最初からすべてがうまくいくわけじゃない。あと数週間、数カ月は様子を見よう」と、適応には時間が必要であることを強調した。

