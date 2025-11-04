「後継者となり得る」岡本和真の方が適任！？　村上宗隆を上回った2つの要…

岡本和真 最新情報

読売ジャイアンツに所属する29歳の岡本和真内野手は、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する。同様に東京ヤクルトスワローズの村上宗隆内野手もMLB球団と契約する見通しだが、ニューヨーク・メッツとしては村上よりも岡本を獲得する方が理にかなっているかもしれない。米メディア『SNY』が報じている。

岡本は日本で6度オールスターに出場した経験があり、2020年、2021年、そして2023年の3度セ・リーグ本塁打王に輝いていた。

通算1074試合でOPS.882を記録しており、MLB球団も無視できない存在となっている。

同メディアは「メッツが狙うべきフリーエージェント（FA）トップ10」と題し、村上を4位、岡本を3位に選出した。

村上よりも岡本の方がメッツに適していると考えた理由は二つあるとし、1つ目は「村上のような三振の多さという欠点がない」という点を挙げた。

2つ目は「守備力の高さである。

岡本は2021年と2022年にゴールデングラブ賞を受賞しており、一塁・三塁どちらでもプラス評価を受けている。

もしピート・アロンソがチームを去った場合、岡本は一塁の後継者となり得る。

また、メッツが三塁の構想を見直す場合にも、三塁手としてフィットする可能性がある」と説明している。

